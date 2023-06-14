Неповнолітні українці також можуть отримувати субсидію: у якому випадку

Неповнолітнім, які залишилися без батьків, субсидію призначають за заявою опікуна

Держава, у разі потреби, допомагає громадянам сплачувати за комунальні послуги, більш того, механізм отримання субсидій хочуть спростити. Їх можуть призначати неповнолітнім, які залишилися без батьківського піклування, але лише за заявою опікуна.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду у Запорізькій області.

"У разі, коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані (задекларовані) неповнолітні діти, що залишилися без батьківського піклування (опіки), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника)", — пояснили там.

Зазначається, що у цьому випадку розмір субсидії розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку із втратою годувальника та інших видів пенсії та соціальних виплат, які одержує опікун на дітей.

При цьому розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника, інших видів пенсії та соціальних виплат, які отримує опікун на дітей, не враховуються до його сукупного доходу у разі звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим місцем проживання.

Водночас субсидія не призначається, якщо неповнолітні (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстровано у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані у житловому приміщенні самі.

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