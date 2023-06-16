Всего "в один клик": в Украине упростят процесс получения субсидии

Заявление, которое нужно будет подавать потенциальным субсидантам, будет в упрощенной форме

Кабинет министров Украины утвердил проведение экспериментального проекта, который упростит гражданам процедуру обращения за получением жилищной субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, постановление № 601 от 13 июля освободит украинцев от необходимости заполнять декларации и собирать справки для получения субсидии.

"Уполномоченному члену семьи нужно будет подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты", — говорится в сообщении.

Для подачи упрощенного заявления не нужно будет стоять в очередях, поскольку сделать это можно в режиме онлайн и всего в пару кликов. Сделать это можно на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале "Дія". Кроме того, упрощенное обращение можно будет подать следующим образом:

по почте;

при обращении в сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

ЦНАП.

В Министерстве отметили, что подать заявление в упрощенной форме можно будет после технической реализации этого механизма ПФУ. Воспользоваться им в преддверии отопительного сезона смогут все потенциальные субсиданты. В то же время останется и прошлая система подачи обращения, с полным пакетом документов.

Как будет реализовываться новый механизм

Подать заявление на назначения жилищной субсидии можно будет "в один клик" в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія.

Форма заявления будет упрощена. То есть необходимо будет внести только информацию о членах домохозяйства, адрес проживания (по которому должны начисляться субсидии) и счет в банке (в формате ИВАN). При этом у потенциального субсиданта должна быть квалифицированная электронная подпись, что подписать заявление.

Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. По результатам ПФУ примет решение о назначении или отказе и сообщит об этом гражданину.

Если при рассмотрении заявки будет установлено, что семья по определенным причинам не может получить субсидию, заявитель будет иметь 14 дней, чтобы опровергнуть/дополнить сведения из официальных источников информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как узнать о начислении и сумме субсидии в режиме онлайн всего в несколько кликов.