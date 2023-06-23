"Нулевая" субсидия на коммуналку: что это и почему ее назначают украинцам

В Пенсионном фонде объяснили, что означают "нули"

Некоторые категории украинцев, имеющие право на жилищные субсидии, стали получать уведомления, в которых указано о назначении субсидии в размере 0,00 грн. Однако это вовсе не означает, что гражданам отказали в выплатах.

Детально об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Так, жилищная субсидия назначается при разнице между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа. Каждой семье обязательный платеж определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства. Отмечается, что его вычисляют в расчете на одного человека.

"Если по результатам произведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0,00 грн. Это означает, что размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа", — говорится в сообщении.

Для справки: Жилищная субсидия — это адресная помощь, которую оказывают членам домохозяйств на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, управление многоквартирным домом, а также на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что процесс получения жилищной субсидии в Украине будет упрощен. Сделать это можно будет всего в "один клик".