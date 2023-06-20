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Субсидия уменьшится, а то и будет отменена: кого из украинцев ждут изменения

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Государство выплачивает помощь на оплату услуг ЖКХ
Государство выплачивает помощь на оплату услуг ЖКХ. Фото slovoidilo.ua

Размер субсидии зависит от дохода домохозяйства

Некоторым украинским пенсионерам сократят сумму жилищной субсидии. Сумма помощи на оплату услуг ЖКХ в неотпаливаемый период традиционно меньше, однако выплаты пожилых людей уменьшаются не только по этой причине.

Об этом рассказали в ГУ Пенсионного фонда Винницкой области.

Субсидии некоторых пенсионеров станут меньше в связи с тем, что после пересчета пенсий, который был произведен в марте 2023 года, их доходы выросли. Соответственно, им положена субсидия в меньшем размере.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально и она зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых членами домохозяйства. Учитывая, что пенсионная выплата возросла, соответствующим образом размер субсидии мог измениться, или вообще быть равным нулю", — пояснила начальница ГУ ПФУ Винницкой области Елена Корчака.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет упрощен процесс получения жилищной субсидии. Минсоцполитики анонсирует нововведения, благодаря которым заявителям больше не придется заполнять декларации и собирать справки для получения субсидии. Обращение можно будет подать в упрощенной форме.

Также мы рассказывали, как в несколько кликов проверить, назначена ли вам субсидия.

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