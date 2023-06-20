Субсидия уменьшится, а то и будет отменена: кого из украинцев ждут изменения

Размер субсидии зависит от дохода домохозяйства

Некоторым украинским пенсионерам сократят сумму жилищной субсидии. Сумма помощи на оплату услуг ЖКХ в неотпаливаемый период традиционно меньше, однако выплаты пожилых людей уменьшаются не только по этой причине.

Об этом рассказали в ГУ Пенсионного фонда Винницкой области.

Субсидии некоторых пенсионеров станут меньше в связи с тем, что после пересчета пенсий, который был произведен в марте 2023 года, их доходы выросли. Соответственно, им положена субсидия в меньшем размере.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально и она зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых членами домохозяйства. Учитывая, что пенсионная выплата возросла, соответствующим образом размер субсидии мог измениться, или вообще быть равным нулю", — пояснила начальница ГУ ПФУ Винницкой области Елена Корчака.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет упрощен процесс получения жилищной субсидии. Минсоцполитики анонсирует нововведения, благодаря которым заявителям больше не придется заполнять декларации и собирать справки для получения субсидии. Обращение можно будет подать в упрощенной форме.

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