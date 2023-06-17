Количество получателей субсидии в Украине резко возрастет: в Кабмине назвали причину

В Кабмине прогнозируют резкое увеличение количества людей, которые будут нуждаться в субсидиях

В связи с ростом тарифа на электроэнергию в Украине ожидают резкое увеличение количества семей, которые нуждаются в государственной помощи на оплату коммуналки. По прогнозам Минсоцполитики, за субсидиями могут обратиться еще около миллиона домохозяйств.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"Мы предполагаем, что новых обращений за назначением субсидий среди тех, кто по старым тарифам не нуждался в помощи, будет за весь сезон до миллиона", — отметила она.

Министр добавила, что для тех домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты после увеличения стоимости электроэнергии будут проведены автоматически.

"Для каждого домохозяйства есть определенная норма. Если это дом на эклектическом отоплении — большее количество киловатт будет покрываться субсидией, если, например, на газовом отоплении — меньшее. То есть сумма субсидии будет пересчитана в пределах установленной нормы", — пояснила она.

По словам Жолнович, средств предусмотренных на этот год в госбюджете, а это 37 млрд грн, должно хватить на дополнительные расходы должно хватить. Однако если все же возникнет нехватка, на выплату субсидий перераспределят деньги из других программ государственного бюджета.

"Или будем поднимать вопрос об увеличении вспомогательных программ, которые сегодня нам предоставляются международными донорами", — добавила министр.

По данным пресс-службы Минфина, средний размер субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине до повышения тарифов на свет составлял 1 189,3 гривен. Теперь большинству субсидию пересчитают автоматически, коэффициент увеличения будет зависеть от конкретных обстоятельств каждого получателя.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине упростят систему обращения за субсидией. После нововведений будет достаточно только подать короткую заявку и предоставить данные о членах семьи. Далее Министерство социальной политики будет самостоятельно собирать информацию о доходах и имуществе заявителя.