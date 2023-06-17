Кількість одержувачів субсидії в Україні різко зросте: у Кабміні назвали причину

У Кабміні прогнозують різке збільшення кількості людей, які потребуватимуть субсидій

У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію в Україні очікують різке збільшення кількості сімей, які потребують державної допомоги на оплату комуналки. За прогнозами Мінсоцполітики, за субсидіями може звернутися ще близько мільйона домогосподарств.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

"Ми припускаємо, що нових звернень за призначенням субсидій серед тих, хто за старими тарифами не потребував допомоги, буде за весь сезон до мільйона", — зазначила вона.

Міністр додала, що для тих домогосподарств, які вже отримують субсидію, всі перерахунки після збільшення вартості електроенергії будуть проведені автоматично.

"Для кожного домогосподарства є певна норма. Якщо це будинок на еклектичному опаленні — більша кількість кіловат покриватиметься субсидією, якщо, наприклад, на газовому опаленні — менша. Тобто сума субсидії буде перерахована в межах встановленої норми", — пояснила вона.

За словами Жолнович, коштів передбачених на цей рік у держбюджеті, а це 37 млрд грн, має вистачити на додаткові витрати. Однак якщо все ж таки виникне нестача, на виплату субсидій перерозподілять гроші з інших програм державного бюджету.

"Або порушуватимемо питання про збільшення допоміжних програм, які сьогодні нам надаються міжнародними донорами", — додала міністр.

За даними прес-служби Мінфіну, середній розмір субсидії на оплату комунальних послуг в Україні до підвищення тарифів на світло складав 1189,3 гривень. Тепер більшості субсидію перерахують автоматично, коефіцієнт збільшення залежатиме від конкретних обставин кожного отримувача.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні спростять систему звернення за субсидією. Після нововведень буде достатньо лише подати коротку заявку та надати дані про членів сім’ї. Далі Міністерство соціальної політики самостійно збиратиме інформацію про доходи та майно заявника.