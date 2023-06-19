Как быстро проверить, назначена ли вам субсидия: несколько простых шагов

Информация будет размещена в личном кабинете заявителя

Для украинцев реализовали возможность просмотра уведомлений о результатах решения о назначении субсидии или же отказе в ней. Сделать это можно в режиме онлайн и всего в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, сообщение о принятом решении будет размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для того чтобы ознакомиться с информацией, нужно сделать всего пару шагов:

зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія". Подписи, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

в меню слева нужно выбрать раздел "Мои сообщения";

в появившемся окне на экране перейдите в "Индивидуальные сообщения". Там появится текст о решении насчет субсидии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине будет упрощен процесс получения жилищной субсидии. Минсоцполитики анонсирует нововведения, благодаря которым заявителям больше не придется заполнять декларации и собирать справки для получения субсидии. Обращение можно будет подать в упрощенной форме.