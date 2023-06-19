Як швидко перевірити, чи призначено вам субсидію: кілька простих кроків
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Інформація буде розміщена в особистому кабінеті заявника
Для українців реалізували можливість перегляду повідомлень про результати рішення про призначення субсидії або відмову в ній. Зробити це можна в режимі онлайн і всього кілька кліків.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Так, повідомлення про ухвалене рішення буде розміщено в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для того, щоб ознайомитися з інформацією, потрібно зробити всього кілька кроків:
- зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підписи, або ID.GOV.UA. Увійдіть до особистого кабінету.
- у меню зліва потрібно вибрати розділ "Мої повідомлення";
- у вікні на екрані перейдіть в "Індивідуальні повідомлення". Там з’явиться текст про рішення щодо субсидії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні буде спрощено процес отримання житлової субсидії. Мінсоцполітики анонсує нововведення, завдяки яким заявникам більше не доведеться заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії. Звернення можна буде подати у спрощеній формі.