Як швидко перевірити, чи призначено вам субсидію: кілька простих кроків

Інформація буде розміщена в особистому кабінеті заявника

Для українців реалізували можливість перегляду повідомлень про результати рішення про призначення субсидії або відмову в ній. Зробити це можна в режимі онлайн і всього кілька кліків.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Так, повідомлення про ухвалене рішення буде розміщено в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для того, щоб ознайомитися з інформацією, потрібно зробити всього кілька кроків:

зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підписи, або ID.GOV.UA. Увійдіть до особистого кабінету.

у меню зліва потрібно вибрати розділ "Мої повідомлення";

у вікні на екрані перейдіть в "Індивідуальні повідомлення". Там з’явиться текст про рішення щодо субсидії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні буде спрощено процес отримання житлової субсидії. Мінсоцполітики анонсує нововведення, завдяки яким заявникам більше не доведеться заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії. Звернення можна буде подати у спрощеній формі.