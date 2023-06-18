Субсидія на оплату комуналки: хто в Україні може її отримати

Субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства та не призначається одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем його фактичного проживання

Право на отримання житлових субсидій в Україні мають сім’ї, у яких плата за ЖКП перевищує певний для них обов’язковий платіж. Визначається можливість призначення субсидії з урахуванням майнового стану домогосподарства. "Телеграф" докладніше розповідає, хто з українців може претендувати на отримання субсидії.

Так, розраховувати на отримання субсидії можуть мешканці домогосподарств, які проживають у житлових приміщеннях та не мають змоги самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

За призначенням виплати може звертатися будь-який із членів домогосподарства. Також за отриманням житлової субсидії можуть звернутись особи:

які не зареєстровані у житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому (оренда житла);

які не зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору оренди (для ВПО);

Наголошується, що якщо особа не зареєстрована у житловому приміщенні, але проживає в ній, склад домогосподарства декларується заявником при зверненні за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви низки документів, які підтверджують проживання фактичною адресою домогосподарства.

Водночас у Міністерстві соціальної політики повідомляють про те, що субсидія призначається також у разі, коли у житловому приміщенні зареєстровані неповнолітні діти, що залишилися без батьківського піклування (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія. призначається за заявою опікуна (піклувальника).

Однак слід врахувати, що субсидія не може бути призначена призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем його фактичного проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні спростять процес подання заяви на отримання житлової субсидії.