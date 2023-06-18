Субсидия на оплату коммуналки: кто в Украине может ее получить

Субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства и не назначается одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания

Право на получение жилищных субсидий в Украине имеют семьи, у которых плата за ЖКУ превышают определенный для них обязательный платеж. Определяется возможность назначения субсидии с учетом имущественного положения домохозяйства. "Телеграф" рассказывает подробнее, кто из украинцев может претендовать на получении субсидии.

Так, рассчитывать на получение субсидии могут жители домохозяйств, которые проживают в жилых помещениях и не имеют возможности самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

За назначением выплаты может обращаться любой из членов домохозяйства. Также за получением жилищной субсидии могут обратиться лица:

которые не зарегистрированы в жилом помещении, но фактически проживают в нем (аренда жилья);

которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора аренды (для ВПЛ);

Отмечается, что если лицо не зарегистрировано в жилом помещении, но проживает в нем, состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении по назначению жилищной субсидии с добавлением к заявлению ряда документов, которые подтверждаю проживание на фактическому адресу домохозяйства.

В то же время в Министерстве социальной политики сообщают о том, что субсидия назначается также в случае, когда в жилом помещении зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).

Однако следует учесть, что субсидия не может быть назначена назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине упростят процесс подачи заявления на получение жилищной субсидии.