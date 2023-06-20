Субсидія зменшиться, а то й буде скасована: на кого з українців чекають зміни

Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства

Деяким українським пенсіонерам скоротять суму житлової субсидії. Сума допомоги на оплату послуг ЖКГ у неопалювальний період традиційно менша, проте виплати літніх людей зменшуються не тільки з цієї причини.

Про це розповіли у ГУ Пенсійного фонду Вінницької області.

Субсидії деяких пенсіонерів стануть меншими у зв’язку з тим, що після перерахунку пенсій, який був зроблений у березні 2023 року, їх доходи зросли. Відповідно, їм належить субсидія в меншому розмірі.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, та доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі дорівнювати нулю", — пояснила начальниця області ГУ ПФУ Олена Корчака.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні буде спрощено процес отримання житлової субсидії. Мінсоцполітики анонсує нововведення, завдяки яким заявникам більше не доведеться заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії. Звернення можна буде подати у спрощеній формі.

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