Субсидія зменшиться, а то й буде скасована: на кого з українців чекають зміни
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Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства
Деяким українським пенсіонерам скоротять суму житлової субсидії. Сума допомоги на оплату послуг ЖКГ у неопалювальний період традиційно менша, проте виплати літніх людей зменшуються не тільки з цієї причини.
Про це розповіли у ГУ Пенсійного фонду Вінницької області.
Субсидії деяких пенсіонерів стануть меншими у зв’язку з тим, що після перерахунку пенсій, який був зроблений у березні 2023 року, їх доходи зросли. Відповідно, їм належить субсидія в меншому розмірі.
"Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, та доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі дорівнювати нулю", — пояснила начальниця області ГУ ПФУ Олена Корчака.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні буде спрощено процес отримання житлової субсидії. Мінсоцполітики анонсує нововведення, завдяки яким заявникам більше не доведеться заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії. Звернення можна буде подати у спрощеній формі.
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