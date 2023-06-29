Малозабезпечені українці залишаються без субсидії: у чому проблема

Правила призначення субсидій в Україні дуже недосконалі

Українці, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% прибутку, мають право на отримання житлових субсидій. Однак іноді виплат можуть позбавити тих, хто найбільше потребує, а деяким незаможним громадянам допомогу на оплату комунальних послуг можуть не призначити через чинні обмеження.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вказав на проблему, через яку багато громадян, що дійсно потребують житлових субсидій, не можуть їх отримати, пише "Фокус".

"Наприклад, сума субсидії покриває лише частину витрат сім’ї на комунальні послуги. Якщо сім’я має дуже погану фінансову ситуацію, то вони можуть не в повному обсязі сплачувати комунальні платежі, навіть отримуючи субсидії. У результаті зростає заборгованість, а їм відмовляють у субсидії", — пояснив він.

Є ще одна проблема: враховуючи високий рівень безробіття в Україні, недоцільно відмовляти в оформленні субсидії непрацюючим громадянам — це ще більше погіршує фінансове становище їхніх сімей, зазначив Олександр Хмелевський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі категорії українців, які мають право на житлові субсидії, почали отримувати повідомлення, які повідомляють про призначення субсидії у розмірі 0,00 грн. Однак це зовсім не означає, що громадянам відмовили у виплатах.