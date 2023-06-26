В Україні зросте кількість відмов у отриманні субсидії: у чому причина

В Україні може не вистачити грошей на субсидії для населення

Незважаючи на зростання тарифів на електроенергію, українцям частіше відмовлятимуть у призначенні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Таку думку висловив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у коментарі УНІАН.

Фахівець упевнений, що у бюджеті на 2023 рік просто не вистачить коштів, щоб задовольнити потреби всіх українців. Він нагадав, що там на субсидії виділено 24,4 млрд. гривень, але цієї суми явно буде мало.

"Хоча уряд може виділити додаткові кошти на субсидії з інших програм, проте, очевидно, багатьом з тих, хто подасть заявки на отримання субсидій, відмовлять. На жаль, держава проводить політику щодо скорочення кількості одержувачів субсидій, так і витрат на субсидії. Це при тому, що через війну багато громадян втратили роботу, бізнес та заощадження", — зазначив Хмелевський.

Через зростання тарифів кожне домогосподарство в середньому потребуватиме доплати 300 гривень до встановленого рівня субсидії, вважає експерт.

Хмелевський радить українцям, у яких комунальні компанії вимагають розрахуватися із боргами, проводити їхню реструктуризацію.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні через зростання тарифів зросте кількість претендентів на субсидії.