В Украине вырастет количество отказов в получении субсидии: в чем причина

В Украине может не хватить денег на субсидии для населения

Несмотря на рост тарифов на электроэнергию, украинцам чаще станут отказывать в назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такую точку зрения выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии УНИАН.

Специалист уверен, что в бюджете на 2023 год просто не хватит средств, чтобы удовлетворить потребности всех украинцев. Он напомнил, что там на субсидии выделено 24,4 млрд гривен, но этой суммы явно будет мало.

"Хотя правительство может выделить дополнительные средства на субсидии из других программ, однако, очевидно, многим из тех, кто подаст заявки на получение субсидий, откажут. К сожалению, государство проводит политику по сокращению как количества получателей субсидий, так и расходов на субсидии. Это при том, что из-за войны многие граждане потеряли работу, бизнес и сбережения", — отметил Хмелевский.

Из-за роста тарифов каждое домохозяйство в среднем будет нуждаться в доплате в 300 гривен к установленному уровню субсидии, считает эксперт.

Хмелевский советует украинцам, у которых коммунальные компании требуют рассчитаться с долгами, проводить их реструктуризацию.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине из-за роста тарифов возрастет и количество претендентов на субсидии.