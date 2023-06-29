Самые малоимущие украинцы остаются без субсидии: в чем проблема

Правила назначения субсидий в Украине очень несовершенны

Украинцы, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% дохода, имеют право на получение жилищных субсидий. Однако иногда выплат могут лишить самых нуждающихся, а некоторым малоимущим гражданам помощь на оплату коммунальных услуг могут не назначить из-за действующих ограничений.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский указал на проблему, из-за которой многие граждане, действительно нуждающиеся в жилищных субсидиях, не могут их получить, пишет "Фокус".

"Например, сумма субсидии покрывает лишь часть расходов семьи на коммунальные услуги. Если у семьи очень плохая финансовая ситуация, то они могут не в полном объеме оплачивать коммунальные платежи, даже получая субсидии. В результате растет задолженность, а им отказывают в субсидии", — пояснил он.

Есть и еще одна проблема: учитывая высокий уровень безработицы в Украине, нецелесообразно отказывать в оформлении субсидии неработающим гражданам — это еще больше ухудшает финансовое положение их семей, отметил Александр Хмелевский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые категории украинцев, имеющие право на жилищные субсидии, стали получать уведомления, в которых сообщается о назначении субсидии в размере 0,00 грн. Однако это вовсе не означает, что гражданам отказали в выплатах.