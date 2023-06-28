Жилищная субсидия в июле: кому сократят помощь и почему получить ее станет проще

Летом жилищная субсидия уменьшилась, но оформить ее стало проще

В связи с ростом тарифа на электроэнергию, в Украине ожидают резкого увеличения количества семей, которые нуждаются в государственной помощи на оплату коммуналки. В июле ее размер меньше, чем в холодное время года, также сократят размер помощи, либо вовсе отменят ее для некоторых пенсионеров, однако оформление субсидии упростили.

"Телеграф" рассказывает, какие изменения ждут получателей субсидий в июле.

Кому уменьшили жилищные субсидии

Летом размер жилищной субсидии ощутимо сократился — прежде всего, это связано с наступлением неотапливаемого сезона (с 1 мая по 30 сентября). Размер помощи на оплату ЖКУ в неотапливаемый сезон в среднем составляет от 350 до 400 гривен. Однако кроме этого, помощь на оплату ЖКХ индивидуально уменьшилась и для некоторых пенсионеров. Причина в том, что после мартовской индексации пенсий их доходы возросли, в результате чего сумма субсидии сократилась.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально и она зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, которые получают члены домохозяйства. Учитывая, что пенсионная выплата выросла, соответствующим образом размер субсидии мог измениться, или вообще быть равным нулю", — пояснила начальница Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области Елена Корчака.

Почему оформить субсидию станет проще

Кабинет Министров утвердил упрощенный механизм обращения за субсидией. Теперь подать заявку на нее можно не выходя из дома и без лишнего сбора "бумажек".

"Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты", — рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале "Дія". Это не требует стояния в очередях и минимизирует допущение ошибок.

Кому для получения субсидии необходимо заново подать заявление

Тем, кто получал субсидию во время отопительного сезона, ее переназначают автоматически. Однако некоторым нужно подать заявку на получение помощи на оплату ЖКУ заново. Для того, чтобы получать помощь в неотапливаемый период, нужно успеть подать заявление до 1 июля.

В каких случаях нужно повторно подать заявку:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как сообщал "Телеграф", кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что украинцам чаще станут отказывать в назначении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.