Осталось 4 дня: желающим получить субсидию напомнили важную деталь

Тем гражданам, которые хотят получать субсидию, следует обратить внимание на сроки подачи заявления

Украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут подать заявление на ее получение в течение следующих четырех дней, до 1 июля. Сделать это можно онлайн или же лично.

Об этом пишет "Социальная информационная платформа".

Так, чтобы получить субсидию на оплату услуг ЖКХ с начала неотапливаемого сезона, то есть с 1 мая, заявление на нее нужно успеть подать в течение следующих двух месяцев (до 1 июля). Таким образом, для категорий людей, которые могут претендовать на субсидию, осталось четыре дня, чтобы успеть ее оформить.

Отмечается, что если заявление будет подано позже 1 июля, субсидию будут начислять со дня обращения, а не с начала сезона.

Куда обращаться для подачи заявление на получение субсидии

в сервисный центр Пенсионного фонда;

ЦНАП;

уполномоченным органам сельских, поселковых и городских советов.

через портал "Дія";

веб-портал или мобильное приложение ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине упростят систему обращения граждан за получением жилищно-коммунальной субсидии. Благодаря нововведениям сделать это можно будет намного быстрее и легче.