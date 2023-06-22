Без лишней суеты: как подать упрощенное заявление на субсидию

Посещать органы Пенсионного фонда физически для подачи упрощенного заявления не нужно

В 2023 году украинцы могут оформить жилищную субсидию по упрощенному механизму. Это актуально, так как в связи с ростом тарифа на электроэнергию в Украине ожидают резкое увеличение количества семей, которые нуждаются в государственной помощи на оплату коммуналки.

Об упрощенном механизме начисления субсидий рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

Он пояснил, что для подачи заявления на получение субсидии не обязательно даже выходить из дома, так как Кабинет Министров утвердил упрощенный механизм обращения, который освобождает украинцев от "бюрократически-бумажных сборов".

"Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты", — напомнил Камельчук.

В электронной форме упрощенное заявление на получение субсидии можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины, через мобильное приложение ПФУ, а также на портале "Дія". Этот способ избавляет от стояния в очередях и минимизирует опасность допущения ошибок. Посещать органы Пенсионного фонда физически для подачи упрощенного заявления не нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые семьи могут лишиться жилищной субсидии, либо она будет уменьшена — с чем это связано.