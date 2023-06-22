Без зайвої метушні: як подати спрощену заяву на субсидію

Відвідувати органи Пенсійного фонду фізично для подання спрощеної заяви не потрібно

У 2023 році українці можуть оформити житлову субсидію за спрощеним механізмом. Це актуально, оскільки через зростання тарифу на електроенергію в Україні очікують різке збільшення кількості сімей, які потребуватимуть державної допомоги на оплату комуналки.

Про спрощений механізм нарахування субсидій розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

Він пояснив, що для подання заяви на отримання субсидії не обов’язково навіть виходити з дому, оскільки Кабінет Міністрів затвердив спрощений механізм звернення, який звільняє українців від "бюрократично-паперових зборів".

"Члену сім’ї потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та опрацювання відомостей, необхідних для призначення виплати", — нагадав Камельчук.

В електронній формі спрощену заяву на отримання субсидії можна подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України, через мобільний додаток ПФУ, а також на порталі "Дія". Цей спосіб позбавляє від стояння в чергах і мінімізує небезпеку допущення помилок. Відвідувати органи Пенсійного фонду фізично для подання спрощеної заяви не потрібно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі сім’ї можуть втратити житлову субсидію, або вона буде зменшена — з чим це пов’язано.