Укр

Не выходя из дома: как быстро проверить, назначили ли вам субсидию

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Узнать о назначении субсидии можно через сайт ПФУ Новость обновлена 25 июня 2023, 09:33
Узнать о назначении субсидии можно через сайт ПФУ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проверить необходимую информацию можно всего в несколько кликов

Украинцы, которые имеют право на получение жилищной субсидии, могут узнать о ее назначении не выходя из дома и всего за пару минут. Для большего удобства была реализована возможность пересмотра сообщений о результатах принятых решений по субсидии.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.

Сообщение о принятии решения насчет назначения или отказа в назначении жилищных субсидий размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для ознакомления с этой информацией необходимо выполнить следующие шаги:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

  • авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Действие. Подписи, или ID. GOV.UA. Войдите в личный кабинет.
  • в меню слева нужно выбрать раздел "Мои сообщения".
  • далее перейти в "Индивидуальные сообщения". В нем будет находиться информация о принятом решении о жилищной субсидии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Юрий Камельчук объяснил, как подать упрощенное заявление на получение жилищной субсидии.

Теги:
#Украина #Пенсионный фонд #Помощь #Коммунальные услуги #Субсидия