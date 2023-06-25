Не выходя из дома: как быстро проверить, назначили ли вам субсидию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проверить необходимую информацию можно всего в несколько кликов
Украинцы, которые имеют право на получение жилищной субсидии, могут узнать о ее назначении не выходя из дома и всего за пару минут. Для большего удобства была реализована возможность пересмотра сообщений о результатах принятых решений по субсидии.
Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.
Сообщение о принятии решения насчет назначения или отказа в назначении жилищных субсидий размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для ознакомления с этой информацией необходимо выполнить следующие шаги:
Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Действие. Подписи, или ID. GOV.UA. Войдите в личный кабинет.
- в меню слева нужно выбрать раздел "Мои сообщения".
- далее перейти в "Индивидуальные сообщения". В нем будет находиться информация о принятом решении о жилищной субсидии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Юрий Камельчук объяснил, как подать упрощенное заявление на получение жилищной субсидии.