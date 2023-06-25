Не выходя из дома: как быстро проверить, назначили ли вам субсидию

Проверить необходимую информацию можно всего в несколько кликов

Украинцы, которые имеют право на получение жилищной субсидии, могут узнать о ее назначении не выходя из дома и всего за пару минут. Для большего удобства была реализована возможность пересмотра сообщений о результатах принятых решений по субсидии.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.

Сообщение о принятии решения насчет назначения или отказа в назначении жилищных субсидий размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для ознакомления с этой информацией необходимо выполнить следующие шаги:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Действие. Подписи, или ID. GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

в меню слева нужно выбрать раздел "Мои сообщения".

далее перейти в "Индивидуальные сообщения". В нем будет находиться информация о принятом решении о жилищной субсидии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Юрий Камельчук объяснил, как подать упрощенное заявление на получение жилищной субсидии.