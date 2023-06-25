Не виходячи з дому: як швидко перевірити, чи призначили вам субсидію

Перевірити необхідну інформацію можна всього в кілька кліків

Українці, які мають право на отримання житлової субсидії, можуть дізнатися про її призначення не виходячи з дому та лише за пару хвилин. Для більшої зручності було реалізовано можливість перегляду повідомлень про результати прийнятих рішень щодо субсидії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Повідомлення про прийняття рішення щодо призначення або відмови у призначенні житлових субсидій розміщено в особистому кабінеті заявника на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Для ознайомлення з цією інформацією необхідно виконати такі кроки:

Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підписи або ID. GOV.UA. Увійдіть до особистого кабінету.

у меню зліва потрібно вибрати розділ "Мої повідомлення".

далі перейти до "Індивідуальні повідомлення". У ньому буде знаходитись інформація про прийняте рішення про житлову субсидію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Юрій Камельчук пояснив як подати спрощену заяву на отримання житлової субсидії.