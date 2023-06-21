Є кілька випадків: кого з українців можуть позбавити субсидії
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Є чотири основні причини, через які знижку на комуналку в українців можуть забрати
Деякі українці, яким виплачують житлову субсидію, можуть позбавити права на її отримання. Відбутися це може з низки різних причин.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.
Так, втратити свої субсидії громадяни можуть у разі невиконання своїх обов’язків перед державою. Загалом є чотири основні причини, через які в українців можуть забрати знижку на комуналку:
- якщо протягом року один із членів сім’ї купує більш ніж на 50 тисяч гривень або купує нерухомість, земельну ділянку;
- у разі, якщо людина не сплачує борг за комунальні послуги понад три місяці.
- якщо розмір житлової площі перевищує 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків;
- якщо у власності людини є більше одного житла чи автомобіля. В цьому випадку йдеться про транспортний засіб, який випустили менш як 5 років тому (крім причепа та мопеда).
Також причинами позбавлення субсидії можуть стати такі випадки:
- у сім’ї є повнолітні особи, які не працюють
- на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму
- членами сім’ї або домогосподарства є боржники за аліментами.
- громадяни не повернули нараховану із надлишком субсидію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують спростити процес отримання субсидій. Зміни торкнуться механізму подання заяви на виплати.