Є кілька випадків: кого з українців можуть позбавити субсидії

Є чотири основні причини, через які знижку на комуналку в українців можуть забрати

Деякі українці, яким виплачують житлову субсидію, можуть позбавити права на її отримання. Відбутися це може з низки різних причин.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

Так, втратити свої субсидії громадяни можуть у разі невиконання своїх обов’язків перед державою. Загалом є чотири основні причини, через які в українців можуть забрати знижку на комуналку:

якщо протягом року один із членів сім’ї купує більш ніж на 50 тисяч гривень або купує нерухомість, земельну ділянку;

у разі, якщо людина не сплачує борг за комунальні послуги понад три місяці.

якщо розмір житлової площі перевищує 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків;

якщо у власності людини є більше одного житла чи автомобіля. В цьому випадку йдеться про транспортний засіб, який випустили менш як 5 років тому (крім причепа та мопеда).

Також причинами позбавлення субсидії можуть стати такі випадки:

у сім’ї є повнолітні особи, які не працюють

на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму

членами сім’ї або домогосподарства є боржники за аліментами.

громадяни не повернули нараховану із надлишком субсидію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують спростити процес отримання субсидій. Зміни торкнуться механізму подання заяви на виплати.