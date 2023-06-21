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Есть несколько случаев: кого из украинцев могут лишить субсидии

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Кого в Украине могут лишить субсидии Новость обновлена 21 июня 2023, 08:08
Кого в Украине могут лишить субсидии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть четыре основные причины, по которым скидку на коммуналку у украинцев могут забрать

Некоторых украинцев, которым выплачивают жилищную субсидию, могут лишить права на ее получение. Произойти это может по целому ряду различных причин.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Так, потерять свои субсидии граждане могут в случае невыполнения своих обязанностей перед государством. В целом есть четыре основные причины, по которым у украинцев могут забрать скидку на коммуналку:

  • если в течение года один из членов семьи совершает покупку более чем на 50 тысяч гривен или покупает недвижимость, земельный участок;
  • в случае, если человек не выплачивает долг за коммунальные услуги более трех месяцев.
  • если размер жилой площади превышает 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для частных домов;
  • если в собственности человека есть больше одного жилья или автомобиля. В данном случае речь идет о транспортном средстве, которое выпустили менее 5 лет назад (кроме прицепа и мопеда).

Также причинами лишения субсидии могут стать следующие случаи:

  • в семье есть совершеннолетние лица, которые не работают
  • на счете лица свыше 100 000 гривен или есть облигации на эту сумму
  • члены семьи или домохозяйства являются должники по алиментам.
  • граждане не вернули начисленную с излишком субсидию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют упростить процесс получения субсидий. Изменения коснуться механизма подачи заявления на выплаты.

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#Украина #Помощь #Деньги #Субсидия #Коммуналка