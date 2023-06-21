Есть несколько случаев: кого из украинцев могут лишить субсидии
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Есть четыре основные причины, по которым скидку на коммуналку у украинцев могут забрать
Некоторых украинцев, которым выплачивают жилищную субсидию, могут лишить права на ее получение. Произойти это может по целому ряду различных причин.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
Так, потерять свои субсидии граждане могут в случае невыполнения своих обязанностей перед государством. В целом есть четыре основные причины, по которым у украинцев могут забрать скидку на коммуналку:
- если в течение года один из членов семьи совершает покупку более чем на 50 тысяч гривен или покупает недвижимость, земельный участок;
- в случае, если человек не выплачивает долг за коммунальные услуги более трех месяцев.
- если размер жилой площади превышает 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для частных домов;
- если в собственности человека есть больше одного жилья или автомобиля. В данном случае речь идет о транспортном средстве, которое выпустили менее 5 лет назад (кроме прицепа и мопеда).
Также причинами лишения субсидии могут стать следующие случаи:
- в семье есть совершеннолетние лица, которые не работают
- на счете лица свыше 100 000 гривен или есть облигации на эту сумму
- члены семьи или домохозяйства являются должники по алиментам.
- граждане не вернули начисленную с излишком субсидию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют упростить процесс получения субсидий. Изменения коснуться механизма подачи заявления на выплаты.