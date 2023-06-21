Есть несколько случаев: кого из украинцев могут лишить субсидии

Есть четыре основные причины, по которым скидку на коммуналку у украинцев могут забрать

Некоторых украинцев, которым выплачивают жилищную субсидию, могут лишить права на ее получение. Произойти это может по целому ряду различных причин.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Так, потерять свои субсидии граждане могут в случае невыполнения своих обязанностей перед государством. В целом есть четыре основные причины, по которым у украинцев могут забрать скидку на коммуналку:

если в течение года один из членов семьи совершает покупку более чем на 50 тысяч гривен или покупает недвижимость, земельный участок;

в случае, если человек не выплачивает долг за коммунальные услуги более трех месяцев.

если размер жилой площади превышает 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для частных домов;

если в собственности человека есть больше одного жилья или автомобиля. В данном случае речь идет о транспортном средстве, которое выпустили менее 5 лет назад (кроме прицепа и мопеда).

Также причинами лишения субсидии могут стать следующие случаи:

в семье есть совершеннолетние лица, которые не работают

на счете лица свыше 100 000 гривен или есть облигации на эту сумму

члены семьи или домохозяйства являются должники по алиментам.

граждане не вернули начисленную с излишком субсидию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют упростить процесс получения субсидий. Изменения коснуться механизма подачи заявления на выплаты.