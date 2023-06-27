Залишилось 4 дні: охочим отримати субсидію нагадали важливу деталь

Тим громадянам, які хочуть отримувати субсидію, слід звернути увагу на терміни подання заяви

Українці, які мають право на отримання субсидії, можуть подати заяву на її отримання протягом наступних чотирьох днів до 1 липня. Зробити це можна онлайн або особисто.

Про це пише "Соціальна інформаційна платформа".

Так, щоб отримати субсидію на оплату послуг ЖКГ з початку неопалюваного сезону, тобто з 1 травня, заяву на неї потрібно встигнути подати протягом наступних двох місяців (до 1 липня). Таким чином, для категорій людей, які можуть претендувати на субсидію, залишилося чотири дні, щоби встигнути її оформити.

Зазначається, що якщо заява буде подана пізніше 1 липня, субсидію нараховуватимуть з дня звернення, а не з початку сезону.

Куди звертатися для подання заяви на отримання субсидії

у сервісний центр Пенсійного фонду;

ЦНАП;

уповноваженим органам сільських, селищних та міських рад.

через портал "Дія";

веб-портал або мобільний додаток ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні спростять систему звернення громадян за отриманням житлово-комунальної субсидії. Завдяки нововведенням зробити це можна буде набагато швидше та легше.