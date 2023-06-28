Житлова субсидія у липні: кому скоротять допомогу та чому отримати її стане простіше

Влітку житлова субсидія зменшилася, але оформити її стало простіше

У зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію, в Україні очікують різкого збільшення кількості сімей, які потребують державної допомоги на оплату комуналки. У липні її розмір менший, ніж у холодну пору року, також скоротять розмір допомоги, або зовсім скасують її для деяких пенсіонерів, проте оформлення субсидії спростили.

"Телеграф" розповідає, які зміни чекають на одержувачів субсидій у липні.

Кому зменшили житлові субсидії

Влітку розмір житлової субсидії відчутно скоротився — насамперед це пов’язано з настанням неопалюваного сезону (з 1 травня по 30 вересня). Розмір субсидії у неопалюваний сезон у середньому становить від 350 до 400 гривень. Однак, крім того, допомога на оплату ЖКГ індивідуально зменшилася і для деяких пенсіонерів. Причина в тому, що після березневої індексації пенсій їхні прибутки зросли, внаслідок чого сума субсидії скоротилася.

"Кожна субсидія розраховується індивідуально і вона залежить від витрат, які використовує домогосподарство, і доходів, які отримують члени домогосподарства. Враховуючи, що пенсійна виплата зросла, відповідним чином розмір субсидії міг змінитися, або взагалі дорівнювати нулю", — пояснила начальниця Головного управління Пенсійного управління. фонду у Вінницькій області Олена Корчака.

Чому оформити субсидію стане простіше

Кабінет Міністрів затвердив спрощений механізм звернення за субсидією. Тепер подати заявку на неї можна не виходячи з дому та без зайвого збору "папірців".

"Члену сім’ї потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та опрацювання відомостей, необхідних для призначення виплати", — розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

В електронній формі спрощене звернення можна подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, мобільному додатку ПФУ, на порталі "Дія". Це не вимагає стояння в чергах і мінімізує припущення помилок.

Кому для отримання субсидії необхідно наново подати заяву

Тим, хто отримував субсидію під час опалювального сезону, її перепризначають автоматично. Проте деяким потрібно подати заявку на отримання допомоги на оплату ЖКП наново. Для того, щоб отримувати допомогу в період, що не опалюється, потрібно встигнути подати заяву до 1 липня.

У яких випадках необхідно повторно подати заявку:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

якщо кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як повідомляв "Телеграф", кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що українцям частіше відмовлятимуть у призначенні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.