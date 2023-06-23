Підвищення тарифів на електроенергію: скільки грошей це дасть державі та на що їх витратять

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" мають підготувати обладнання, закупити паливо та пройти ремонти, необхідні для підготовки до зими

Додаткові надходження від підвищення цін на електроенергію для населення складуть близько 25 мільярдів гривень. Ці кошти спрямують на підготовку енергетичної системи України до осінньо-зимового періоду.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з енергетики, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, іншого виходу, ніж підвищення тарифів для населення, не було — інакше Україна не змогла б підготуватися до зими. Це дасть змогу додатково акумулювати певну суму.

"Щоб прогнозувати обсяг споживання електричної енергії населенням до кінця року, потрібно враховувати, що воно не є стабільним. Влітку воно знижується, певна кількість людей з країни виїжджає, тому я думаю, це може бути додатково понад 25 млрд грн, що певним чином компенсує різницю між реальною ринковою ціною і тарифом для населення", — пояснив експерт.

Він додав, що цих додаткових 25 млрд грн має бути достатньо, щоб "Енергоатом" та "Укргідроенерго" змогли підготувати обладнання, закупити паливо та пройти ремонти, необхідні для підготовки до зими.

"За умови, що ці кошти буде використано цілеспрямовано. І ціни необхідного обладнання на тендерах мають бути ринковими, а не завищеними у 3-4 рази, за чим мають чітко стежити компетентні органи. А якщо за коштами не стежити і дозволити направити їх на якесь чергове "велике будівництво сторіччя", це не дасть ніякого ефекту", — попередив Володимир Омельченко.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Підвищення тарифів на електроенергію для населення не вирішить проблеми галузі — експерт Центру Разумкова