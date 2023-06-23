Повышение тарифов на электроэнергию: сколько денег это даст государству и на что их потратят

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны подготовить оборудование, закупить топливо и пройти ремонты, необходимые для подготовки к зиме

Дополнительные поступления от повышения цен на электроэнергию для населения составят около 25 млрд грн. Эти средства будут направлены на подготовку энергетической системы Украины к осенне-зимнему периоду.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетике, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, другого выхода, кроме повышения тарифов для населения, не было, иначе Украина не смогла бы подготовиться к зиме. Это позволит дополнительно аккумулировать определенную сумму.

"Чтобы прогнозировать объем потребления электрической энергии населением до конца года, нужно учитывать, что оно не стабильно. Летом оно снижается, определенное количество людей из страны уезжает, поэтому я думаю, это может быть дополнительно более 25 млрд грн, что определенным образом компенсирует разницу между реальной рыночной ценой и тарифом для населения", — объяснил эксперт.

Он добавил, что этих дополнительных 25 млрд грн должно быть достаточно, чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогли подготовить оборудование, закупить топливо и пройти ремонты, необходимые для подготовки к зиме.

"При условии, что эти средства будут использованы целенаправленно. И цены необходимого оборудования на тендерах должны быть рыночными, а не завышенными в 3-4 раза, за чем должны четко следить компетентные органы. А если за средствами не следить и разрешить направить их на какое-либо очередное "большое строительство века", это не даст никакого эффекта", — предупредил Владимир Омельченко.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Повышение тарифов на электроэнергию для населения не решит проблемы отрасли — эксперт Центра Разумкова