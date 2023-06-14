Як зняти показники за світло? Проста інструкція для будь-якого лічильника

В Україні існує три основні види лічильників електроенергії

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. При цьому через різні типи цих пристроїв у деяких громадян можуть виникнути труднощі з їз зняттям

"Телеграф" розповідає, як зняти показники з різних лічильників електроенергії.

Варто зазначити, що в Україні існує три основні види лічильників електроенергії: індукційні, "День-ніч" та тризонні. Особливістю перших є те, що розрахунок здійснюється лише в одній зоні, а всі дані виводяться на механічний барабан. Залежно від типу пристрою, на табло може виводитися 5, 6 або 7 цифр. Тому в цьому випадку важливо запам’ятати, що при передачі показників записується ціле число, без тих цифр, які відокремлені від нього комою або точкою.

Другий тип може рахувати дані у двох зонах (день – від 7 до 23 години, ніч – від 23 до 7 години).

Як зняти показання лічильника електроенергії "День-Ніч"

В цьому випадку потрібно зрозуміти, як саме позначаються на табло різні зони:

NiK. "День" — "Т11" або "Т1", "ніч" — "Т12" або "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Показники слід завжди записувати окремо.

Крім того, існують тризонні лічильники електроенергії, хоча вони поки що рідко зустрічаються в Україні. Вони, як можна зрозуміти з назви, рахують показники у трьох зонах:

пік — від 8 до 11, від 20 до 22 годин (коефіцієнт до тарифу 1,5);

напівпік — від 7 до 8, від 11 до 20, від 22 до 23 годин (коефіцієнт до тарифу 1);

ніч — від 23 до 7 годин (коефіцієнт до тарифу 0,4).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні передати свідчення лічильників можна через популярний інтернет-банкінг.

Також ми повідомляли про те, як правильно зняти свідчення газового лічильника.