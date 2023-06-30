Тарифы растут, нужна субсидия: как оформить помощь без лишних усилий (пошаговая инструкция)

Оформить субсидию можно очно и дистанционно

В Украине с июня резко выросли тарифы на электроэнергию, а также с 1 июля вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В связи с увеличением сумм в платежках, больше украинских семей будут нуждаться в жилищных субсидиях — проще всего оформить их онлайн, но если по какой-то причине это неудобно, можно сделать это лично обратившись в соответствующие организации.

"Телеграф" рассказывает, как подать заявку на получение субсидии и какие нужны документы.

Для этого необходимо подать заявление с просьбой о начислении субсидии и приложить к ней декларацию о доходах.

Как это сделать очно:

лично в исполнительном органе сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

лично в сервисном центре ПФУ независимо от места жительства.

Как это сделать дистанционно:

дистанционно через портал "Дія";

дистанционно (на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение ПФУ).

Какие документы могут понадобиться дополнительно:

договор найма (аренды) жилья;

справка о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);

справка ВПЛ;

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса, например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации (справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране; справка об оплате ЖКУ по другому адресу и т.д.).

Как узнать о назначении субсидии и ее размере

зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести личные данные — область, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры;

подтвердить, что вы не робот, и нажать "Поиск".

Самый простой способ оформить субсидию — через "Дію"

Первый шаг — авторизация с помощью электронной подписи или BankID;

далее нужно открыть меню "Услуги" и раздел "Пенсии, льготы и помощь";

выбрать пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме";

заполнить заявление на субсидию с указанием адреса, необходимой льготы и информации есть ли у претендента задолженность за услуги ЖКХ. Кроме этого указывается номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, данные о доходах все всех членов домохозяйства, проживающих по этому адресу;

выбрать способ получения субсидии — на банковскую карту, либо на отделение Укрпочты;

при необходимости загружаются скрины или фото документов: справку о доходах, информации, которой нет в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры. Иногда есть потребность в документах, подтверждающих, что заявитель находится в сложных жизненных обстоятельствах;

последний шаг — проверить правильность данных, поставить электронную подпись и нажать "Отправить".

Заявление поступит в органы соцзащиты, которые принимают решение о назначении субсидий. Решение будет не позднее чем через месяц после подачи заявления.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил проведение экспериментального проекта, который упростит процедуру обращения за назначением жилищной субсидии. Это освободит украинцев от необходимости заполнять декларации и собирать справки для получения помощи на оплату ЖКУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему самые малоимущие украинцы могут остаться без субсидии.