В Україні відчутно підвищують тариф на воду: скільки платитимемо з 1 липня

Підвищення тарифів зумовлене одразу кількома факторами

В Україні піднімуть тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Підвищення цін на воду відбуватиметься у два етапи — з 1 липня та з 1 вересня.

Про це повідомили на сайті Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Так, тарифи піднімуть приблизно на 32%, це залежатиме від регіону. Загалом сума у платіжках за водоспоживання домогосподарством (2 – 3 особи) зросте на 62 грн/міс (з ПДВ).

"Тобто до підвищення вона (сума, — Ред.) орієнтовно становила 194 грн/міс (за чинного тарифу – 29,78 грн/м3), після підвищення досягатиме 256 грн/міс (за плановим тарифом – 39,37 грн/ м3)", — йдеться у повідомленні.

Підвищення тарифів обумовлено збільшенням витрат на електроенергію (на 14%), підвищенням зарплат працівникам водоканалів (на 13%), зростанням обсягів закупівлі реагентів (на 88%), зобов’язань ліцензіатів за кредитами (на 60%). Натомість враховується і компенсація вартості електроенергії з початку поточного року.

"На зміні тарифів позначалися такі чинники: зменшення обсягів реалізації послуг через скорочення попиту (через військові дії багато хто залишив свої будинки, відбулася релокація бізнесу), стрімке підвищення цін на пальне, непередбачувані витрати на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури", — сказали у НКРЕКУ.

При цьому в містах, які постраждали від бойових дій, тарифи залишаться незмінними. Йдеться про Миколаїв, Харків і Херсон.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів "Телеграфу", чого чекатиме надалі від тарифів на електроенергію і чому є потреба в їх підвищенні.