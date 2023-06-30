В Украине ощутимо повышают тариф на воду: сколько будем платить с 1 июля

Повышение тарифов обусловлено сразу несколькими факторами

В Украине поднимут тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Повышение цен на воду будет происходить в два этапа — с 1 июля и с 1 сентября.

Об этом сообщили на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Так, тарифы поднимут в примерно на 32%, это будет зависеть от региона. В целом, сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (2 – 3 человека) вырастет на 62 грн/мес (с НДС).

"То есть до повышения она (сумма, — Ред.) ориентировочно составляла 194 грн/мес (при действующем тарифе – 29,78 грн/м3), после повышения будет достигать 256 грн/мес (по плановому тарифу – 39,37 грн/м3)", — говорится в сообщении.

Повышение тарифов обусловлено увеличением затрат на электроэнергию (на 14%), повышением зарплат работникам водоканалов (на 13%), ростом объемов закупки реагентов (на 88%), обязательств лицензиатов по кредитам (на 60%). Вместе с тем учитывается и компенсация стоимости электроэнергии с начала текущего года.

"Также на изменении тарифов сказывались следующие факторы: уменьшение объемов реализации услуг из-за сокращения спроса (через военные действия многие покинули свои дома, произошла релокация бизнеса), стремительное повышение цен на горючее, непредсказуемые затраты на ремонтные работы по устранению разрушений инфраструктуры", — сказали в НКРЭКУ.

При этом в городах, которые существо пострадали от боевых действий, тарифы останутся неизменными. Речь идет о Николаеве, Харькове и Херсоне.

Напомним, ранее первый замглавы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал "Телеграфу", чего ждать в дальнейшем от тарифов на электроэнергию и почему есть нужда в их повышении.