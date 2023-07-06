"НБУ имеет самые большие резервы": каким будет курс доллара в результате подрыва Каховской ГЭС

Эксперты уверены, что вероятность роста доллара может быть больше, чем падение

Подрыв россиянами Каховской ГЭС черевата неисчерпаемыми последствиями и изменения на валютном рынке тоже возможны.

По словам экономиста Павла Кухты в эфире программы "Завтрак 1+1", украинцы могут не переживать о большом скачке в подорожании валюты, поэтому бежать со своими сбережениями в обменники не нужно.

"Я думаю, что ничего не произойдет с гривной, тем более что она сейчас растет. Ну у нас такой приток денег с Запада, что он удерживает любые… То есть с курсом стабильно. У Нацбанка, кажется, сейчас самые большие резервы за всю историю в результате. То есть нас накачивают ресурсами и это нас поддерживает. Без этого это была бы совсем другая история ", – объяснил экономист.

Что касается вопроса, стоит ли украинцам получать свои сбережения и обменивать, Павел Кухта уверяет, что этими действиями граждане могут даже потерять часть средств.

"Я не думаю, что Нацбанк даст сейчас сильно колебаться курсу — что сильно расти, что сильно падать. Но он скорее сейчас немного растет, чем падает ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о курсе доллара в Украине на ближайшую неделю.