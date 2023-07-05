"У нас максимум за последние 11 лет": чего ждать украинцам от курса доллара

Благодаря зарубежной помощи доллар будет стабильным в ближайшее время

Большинство экспертов считают, что на этой неделе курс доллара не принесет украинцам неожиданные "подарки".

Как сообщает экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для ТСН, Нацбанк сейчас контролирует как безналичный, так и наличный рынок.

Пендзин разъясняет, что благодаря зарубежной финансовой помощи регулятору удалось увеличить золотовалютные резервы (ЗВР) до 39,5 млрд долларов, несмотря на военное положение в стране.

"Это максимум за последние 11 лет, а год назад объем золотовалютных резервов был меньше почти вдвое — 21 млрд долларов ", — добавляет экономист.

Курс доллара в Украине на 5 июля

По данным Минфина, в среду, 5 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,12 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на курс доллара в июле могут повлиять несколько факторов, но эксперты прогнозируют более-менее стабильность на валютном рынке.