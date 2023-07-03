Доллар ощутимо вырастет, но не в ближайшее время: названы термины

Эксперты предполагают, что доллар к концу 2023 года будет стабильным, но в 2024 году произойдут изменения

Аналитики уверяют, что ситуация с курсом до конца 2023 года, вероятно, будет стабильной, а в 2024 году доллар вырастет.

Как сообщает старший партнер Horizon Capital Василий Тофан для Forbes, к концу этого года доллар будет 39 грн/долл, а в следующем – 42 грн/долл.

"Курс гривны в Украине очень устойчив, наши ожидания, что до конца года коммерческий курс не превысит 39 грн/долл. В следующем году мы ожидаем курс на уровне около 42 грн/долл ", — говорит Тофан.

По состоянию на сегодняшний день валюта находится на уровне 37,3 грн/долл, евро — 41 грн/евро.

Тофан добавляет, что золотовалютные резервы НБУ сейчас еще больше, чем до полномасштабной войны россии против Украины. В мае этого года они составляли 37,3 миллиарда долларов, а в феврале 2022 года — 27,6 миллиарда долларов.

Курс доллара в Украине на 3 июля

По данным "Минфина", сегодня, 3 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,16 (покупка) и 37,28 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о курсе доллара 3-9 июля. Эксперт считает, что на рост валюты может повлиять некоторый весомый фактор.