Доллар в июле может подешеветь: банкир назвал пять весомых причин

Начало месяца может преподнести сюрприз

Уже в июле курс наличного доллара в Украине может вплотную приблизиться к официальному и колебаться в "коридоре" от 36,7 до 37,7 грн.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, все факторы, которые оказывали влияние на курс доллара в июне, продолжает свое воздействие. В их числе:

политика НБУ по учетной ставке, причем ее могут снизить на 2-5%, что повлечет за собой снижение гривневых депозитов населения;

размер финансовой помощи, который составляет до 4 млрд долл. ежемесячно;

рост экономики, при котором ВВП может вырасти за 2023 год на 3%;

рост экспорта, при котором только за январь-апрель Украина вывезла товаров на 13,3 млрд долл., что составляет 80% от всего 2022 года;

стимулирование НБУ по "расчистке" рынка от избытка гривны (введение трехмесячных депозитных сертификатов под 25% стало катализатором для развития банками выгодных депозитных гривневых программ);

Все это, по мнению Тараса Лесового, может повлечь незначительное падение курса доллара уже в июле с нынешних 37-38 гривен до 36,7-37,7 грн.

"Наиболее ожидаемым станет дальнейшее укрепление гривни и соответствующее сокращение разницы между официальным курсом и курсом обменных пунктов до 1-1,5%. Таким образом, по всем экономическим признакам, границы валютных колебаний могут измениться к предполагаемому, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре: 36,7-37,7 грн/долл., 40-41,5 грн/евро", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Также по мнению банкиров, уже в начале июля доллар может подешеветь к гривне, правда падение будет краткосрочным, но все может измениться к середине или концу июля.