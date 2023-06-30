Колебания возможны, но...: эксперт рассказал о курсе доллара в июле

На курс доллара у Украины будет влиять сразу два фактора

Эксперты отметили, что на текущей неделе на валютном рынке предполагается стабильность курса. Такая же ситуация будет и с долларом в июле.

Как сообщает сайт UBR.ua, средний курс продажи доллара сохранится в диапазоне 36,5 — 37 гривен, а евро — в рамках 39 — 40,5 гривен. Такой прогноз озвучил аналитик центра биржевых технологий Максим Орищак.

Причиной вероятной стабильности валюты в июле являются действия НБУ, который с начала полномасштабной войны принял меры, смягчающие возможные колебания. К тому же, на ситуацию на валютном рынке влияют стабильные потоки внешнего кредитования Украины.

"Несмотря на военные действия и разрушения, экономическая активность в Украине сохраняется. Бизнесы функционируют и вкладывают средства в свое развитие, что способствует поддержанию относительной стабильности валютного рынка ", — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине на 30 июня

По данным портала Минфин, сегодня, 30 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,40 (продажа). Наличный курс — 37,20 (покупка) и 37,31 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

Курс доллара в Украине 30.06.2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозах аналитиков по курсу доллара в июле, до конца года и после войны.