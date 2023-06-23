Доллар в Украине будет расти? Что будет с курсом на следующей неделе

Что будет с курсом валют с 26 июня по 2 июля

На этой неделе эксперты уверяли, что никаких наличных "качелей" на валютном рынке не предусмотрено. Такое же мнение у аналитиков и по поводу ситуации с курсом с 26 июня по 2 июля.

Как комментирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой изданию УНИАН, курсовые рамки на следующей неделе будут в состоянии "спокойствия" — 37-38 грн/доллар и 40-41,5 грн/евро.

По словам Лесового, на следующей неделе наличный курс может зацепиться за отметку 37 грн. А вот евро может вырасти до 41,5 грн.

"Наличный курс от официального будет отделять только 2-2,5%, что является достаточно небольшим разрывом, способным немного снизить интерес граждан к любым попыткам "сыграть" на разнице курсов", — добавляет эксперт.

К тому же, Лесовой отмечает, что на следующей неделе вероятно доллар может упасть, но это событие кратковременно. То есть, доллар будет срываться "вниз" за 37 грн (приближаться к официальному курсу доллара), а евро "вверх" — за 41,5 грн. Но в любом случае наличный курс будет возвращаться в определенные пределы колебаний.

В сообщении разъясняется, что с начала года на валютный рынок влияют главным образом экономические факторы, а не психологические, и на следующей неделе вряд ли это изменится.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке существенно не изменится, рынок будет находиться под действием майско-июньских трендов крепкой гривны, баланса между спросом и предложением, постепенном росте экономики страны и при мощной международной финансовой поддержке Украины", — говорится в комментарии.

По данным портала Минфин, сегодня, 23 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,80 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доллар до конца июня может упасть ниже 37 гривен, но радоваться раньше времени.