"НБУ достиг цели": что будет с курсом доллара к концу лета

Доллар к концу лета может приблизиться к официальному курсу

По словам экспертов, в течение этой недели резких изменений на валютном рынке не наблюдается. Также аналитики уверены, что к концу нынешнего лета курс будет стабильным.

Как сообщает экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в издании 24 Канал, доллар остался на прежнем уровне — 37,30 грн.

"В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть В дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть, что НБУ смог нарастить валютные резервы», — говорится в сообщении.

Олег Пендин уверяет, что Украина будет продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Так что курс доллара не принесет нам неожиданных "подарков".

Курс доллара в Украине на 26 июня

По данным Минфина, сегодня, 26 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о состоянии доллара в июле. Он ожидается преимущественно стабильным, но на него могут повлиять сразу несколько факторов.