"НБУ досяг мети": що буде з курсом долара до кінця літа

Долар до кінця літа може наближитись до офіційного курсу

За словами експертів, протягом цього тижня різких змін на валютному ринку не спостерігається. Також аналітики впевнені, що до кінця цьогорічного літа курс буде стабільним.

Як повідомляє економіст і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у виданні 24 Канал, долар залишився на колишньому рівні — 37,30 грн.

"У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, до якої прагнув. Маю на увазі, що є офіційний курс і готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви", — мовиться у повідомленні.

Олег Пендин запевняє, що Україна продовжуватиме отримувати допомогу від партнерів попри будь-які негаразди. Тож курс долара не принесе нам несподіваних "подарунків".

Курс долара в Україні на 26 червня

За даними Мінфін, сьогодні, 26 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,70 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про стан долара в липні. Він очікується переважно стабільним, але на нього можуть вплинути одразу кілька факторів.