Долар в Україні зростатиме? Що буде з курсом на наступному тижні

Що буде з курсом валют з 26 червня по 2 липня

На цьому тижні експерти запевняли, що ніяких готівкових "гойдалок" на валютному ринку не передбачено. Таку ж думку аналітики мають і з приводу ситуації з курсом з 26 червня по 2 липня.

Як коментує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий виданню УНІАН, курсові рамки на наступному тижні будуть у стані "спокою" — 37-38 грн/долар та 40-41,5 грн/євро.

За словами Лєсового, на наступному тижні готівковий курс може зачепитись за позначку 37 грн. А ось євро може зрости до 41,5 грн.

"Готівковий курс від офіційного відділятиме лише 2-2,5%, що є досить невеликим розривом, здатним трохи знизити цікавість громадян до будь-яких спроб "зіграти" на різниці курсів", — додає експерт.

До того ж, Лєсовий наголошує на тому, що наступному тижні ймовірно долар може впасти, але ця подія короткочасна. Тобто, долар зриватиметься "вниз" за 37 грн (наближатиметься до офіційного курсу долара), а євро "вгору" — за 41,5 грн. Але у будь-якому разі готівковий курс повертатиметься в окреслені межі коливань.

У повідомленні роз'яснюється, що з початку року на валютний ринок впливають головним чином економічні фактори, а не психологічні, і наступного тижня навряд чи це якось зміниться.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку суттєво не зміниться, ринок перебуватиме під дією травнево-червневих трендів міцної гривні, балансу між попитом і пропозицією, поступовому зростанні економіки країни та за потужної міжнародної фінансової підтримки України", — мовиться у коментарі.

За даними порталу "Мінфін", сьогодні, 23 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,15 (купівля) та 37,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що долар до кінця червня може впасти нижче 37 гривень, але радіти завчасно.