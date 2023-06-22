Курс долара до кінця червня: банкір назвав п’ять особливостей

Долар може впасти навіть нижче за 37 гривень

До кінця червня курс долара буде загалом стабільним, але цілком може "провалитися" навіть нижче за 37 гривень. Але якщо це й станеться, падіння буде короткочасним.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, в останній тиждень червня готівковому валютному ринку будуть притаманні кілька особливостей:

максимальна амплітуда курсових коливань буде на рівні 37-38 грн/дол. та 40-41,5 грн/євро з максимальною різницею в курсі на рівні 1 грн для долара та 1,5 грн для євро;

можливі коливання курсів протягом одного банківського дня не перевищать 0,3 грн. для долара та 0,5 грн для євро;

різниця між курсом купівлі та продажу буде не більше 0,2-0,25 грн;

загальна різниця офіційного курсу та курсу обмінників не перетне позначку в 2,5%;

готівковий курс долара наближатиметься до граничної нижньої позначки валютного коридору з можливими незначними переходами за 37 грн, а євро намагатиметься пробити курсову "стелю" в 41,5 грн.

"Загалом, як це спостерігається з травня, ситуація на валютному ринку буде цілком стабільною і в той же час прогнозованою: курсову палітру формуватимуть такі економічні фактори, як зростання економіки, фінансова допомога від країн-партнерів, а також стратегія на популяризацію, що здійснюється НБУ". гривні, як найбільш надійної валюти", — резюмував Тарас Лісовий.

Нагадаємо. що директор департаменту казначейських операцій Юнеск Банку Ганна Золотько також прогнозує спокійний курс долара, щоправда, лише для поточного тижня.