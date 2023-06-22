Курс доллара до конца июня: банкир назвал пять особенностей

Доллар может упасть даже ниже 37 гривен

До конца июня курс доллара будет в целом стабильным, но вполне может "провалиться" даже ниже 37 гривен. Но если это и случится — падение будет кратковременным.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, в последнюю неделю июня наличному валютному рынку будут присущи несколько особенностей:

максимальная амплитуда курсовых колебаний будет на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро с максимальной разницей в курсе на уровне 1 грн для доллара и 1,5 грн для евро;

возможные колебания курсов в течение одного банковского дня не превысят 0,3 грн. для доллара и 0,5 грн для евро;

разница между курсом покупки и продажи будет не больше 0,2-0,25 грн;

общая разница официального курса и курса обменников не пересечет отметку в 2,5%;

наличный курс доллара будет приближаться к предельной нижней отметке валютного коридора с возможными незначительными переходами за 37 грн, а вот евро будет пытаться пробить курсовой "потолок" в 41,5 грн.

"В целом, как это наблюдается с мая, ситуация на валютном рынке будет вполне стабильной и в то же время прогнозируемой: курсовую палитру будут формировать такие экономические факторы, как рост экономики, финансовая помощь от стран-партнеров, а также осуществляемая НБУ стратегия на популяризацию гривны, как наиболее надежной валюты", — резюмировал Тарас Лесовой.

Напомним. что директор департамента казначейских операций Юнеск Банка Анна Золотько также прогнозирует спокойный курс доллара, правда, только для текущей недели.