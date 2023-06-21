Спрос снижается, а предложение растет: чего ждать от курса доллара на этой неделе

Любая серьезная угроза может повлиять на спред доллара

Доллар в Украине до конца лета будет достаточно стабильным, однако есть 3 фактора, которые будут влиять на курс. В то же время, до конца недели валюта на наличном рынке будет спокойной и без резких колебаний.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Юнеск Банка Анна Золотько для 24 Канала, наличный курс будет находиться в достаточно узком коридоре 36,9 – 37,4 гривны за доллар.

"Примечательно, что уже вторую неделю подряд, согласно данным НБУ, общее сальдо операций населения с наличной валютой является положительным. Причем за последнюю неделю показатель достиг рекордной отметки почти за год – объем проданной населением валюты был на 12,3 миллиона долларов больше, чем объем приобретенной ”, — разъясняет банкирша.

В сообщении добавляется, что такой показатель появился в результате безналичных операций. К тому же спрос на валюту со стороны украинцев снижается, а предложение растет.

По словам банкирши, в условиях войны трудно уверенно говорить о продолжительности в развитии стабильности валюты, потому что любое обстоятельство может повлиять на ситуацию.

"На данный момент должны констатировать, что ажиотажный спрос на наличную валюту прошел. При этом рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривны, что за последние две недели стала новым равновесным уровнем ", — добавляет Анна Золотько.

Следует отметить, что по данным "Минфина", сегодня, 21 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,15 (покупка) и 37,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о курсе доллара в июне. По словам экономиста Алексея Плотникова, есть два фактора, которые могут повлиять на изменения на валютном рынке Украины.