Курс доллара в ближайшие дни: готовиться ли украинцам к "качелям"

Эксперты уверены, что сильных колебаний между покупкой и продажей не будет

В Украине курс доллара в июне останется почти стабильным. К тому же, в течение 19-23 июня курс будет находиться также в достаточно стандартном коридоре 36,5-36,9 гривны.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев на сайте Минфина.

Как добавляется в публикации, в кассах большинства банков и основной части обменников финкомпаний на этой неделе разница между спредом доллара составит от 20 до 30 копеек, а евро — 25-35 копеек до 1 гривны.

"Уже традиционно самый широкий спред к 1 гривне будут выставлять обменники в районах с незначительной конкуренцией между пунктами обмена валют и в торговых центрах, где потребность населения в гривне является самой большой", — сказал Козырев.

Но, по его словам, основная часть обменок будет работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда. Однако они в течение дня могут делать изменения в ценниках и ориентироваться будут на поведение евро по отношению к доллару на внешних рынках. Кстати, 21 июня, в среду, это будет особенно актуально по причине колебания евровалюты на международных рынках.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,55 до 37,60 грн.

В обменниках финкомпаний коридор курсов по приему и продаже американской валюты будет находиться в пределах от 36,70 до 37,50 грн.

Курс наличного евро. В банках котировки наличного евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,50 до 41,25 грн.

А в обменниках финкомпаний курс евро будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 39,75 до 41,15 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о курсе доллара до конца 2023 года. По словам экспертов, курс будет зависеть от успешного контрнаступления.