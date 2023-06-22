Два сценария развития: эксперт рассказал о курсе доллара до конца 2023 года

Эксперты отмечают, что ситуация на наличном рынке может идти по рациональному и стабильному сценариям

Несмотря на то, что на этой неделе эксперты не видят резких колебаний доллара, аналитики уверены, что курс валюты на ближайший год тоже останется стабильным.

Как сообщил аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын на конференции "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС" изданию "Фокус", во второй декаде 2023 года курс доллара останется на отметке 36,56 грн/долл.

По его словам, ситуация на курсовом рынке может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному.

"Рациональный — гривна должна понемногу девальвировать, чтобы снизить дисбалансы по платежному балансу, по внешней торговле. Стабилизационный сценарий — то есть ничего не делать с курсом, а оставить ту систему, которая есть в равновесии, чтобы не создавать дополнительных отрицательных социальных, девальвационных сигналов", – говорится в сообщении.

Однако аналитик уверяет, что ситуация на валютном рынке останется стабильной, которая может установиться до конца военного положения в Украине.

Курс доллара в Украине 22 июня

По данным "Минфина", сегодня, 22 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,85 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,10 (покупка) и 37,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о курсе доллара в июне. По словам экономиста Алексея Плотникова, есть два фактора, которые могут повлиять на изменения на валютном рынке Украины.