Два сценарія розвитку: експерт розповів про курс долара до кінця 2023 року

Експерти зауважують на тому, що ситуація на готівковому ринку може йти за раціональним та стабільним сценаріями

Дивлячись на те, що на цьому тижні експерти не бачать різких коливань доллара, аналітики впевнені, що курс валюти на найближчий рік також залишиться стабільним.

Як повідомив аналітик Райффайзен Банку Олександр Печеріцин на конференції "Аналіз наслідків підриву Каховської ГЕС" виданню "Фокус", у другій декаді 2023 року курс долара залишиться на позначці 36,56 грн/дол.

За його словами, ситуація на курсовому ринку може розвиватися за двома сценаріями — стабілізаційним і раціональним.

"Раціональний — гривня повинна потроху девальвувати, щоб знизити дисбаланси по платіжному балансу, по зовнішній торгівлі. Стабілізаційний сценарій — тобто нічого не робити з курсом, а залишити ту систему, яка є в рівновазі, щоб не створювати додаткових негативних соціальних, девальваційних сигналів", — мовиться у повідомленні.

Однак аналітик запевняє, що ситуація на валютному ринку залишиться стабільною, яка може встановитись до кінця воєнного стану в Україні.

Курс долара в Україні 22 червня

За даними "Мінфін", сьогодні, 22 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,85 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про курс долара у червні. За словами економіста Олексія Плотнікова, існують два фактори, які можуть плинути на зміни на валютному ринку України.