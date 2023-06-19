На долар впливає одна важлива річ: на який курс очікувати українцям до кінця літа

Фахівці повідомляють, що "подразників" для змін курсу долара в Україні не бачать, однак є один суттєвий фактор

Експерти зазначають, що 19-25 червня на валютному ринку України можливі деякі зміни, однак фахівці впевнені, що до кінця вересня курс долара має бути стабільним.

Як повідомляє директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин для UNN, в кінці літа українці матимуть приблизно той же курс, що зараз.

Зазначивши, що "літо — це період дефляції, активних поставок на внутрішній ринок продовольства з відкритого грунту" і "завдяки партнерам наші валютні резерви України на сьогодні досягли 39 мільярдів доларів", Олег Пендзин висловив впевненість у стабільності курсу на кінець літа.

Однак, одним із головних чинників, які можуть вплинути на курс долара, фахівець назвав контрнаступ ЗСУ.

"Ми повинні розуміти, що насправді курс національної грошової одиниці — це рівняння з багатьма невідомими, але, якщо все буде зберігатися приблизно в тих співвідношеннях, які є зараз, ми будемо мати точно до вересня місяця (стабільний курс долара), а далі подивимося", — мовиться у повідомленні.

Курс долара в Україні — скільки коштує зараз

За даними порталу "Мінфін", сьогодні, 19 червня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,10 (купівля) та 37,21 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про різні чинники впливу на курс долара у червні. Серед них фахівці зазначають про зміни ситуацій на фронті.