Обмін пошарпаних доларів: які банки досі ігнорують "наказ" НБУ

"Телеграф" у Києві перевіряв, чи дослухались державні банки та обмінники погроз регулятора

Після масового розголосу скандалу навколо відмови банків приймати старі і пошарпані долари, у Києві державні банки та пункти обміну валют знову почали купувати їх без грабіжницької "комісії".

Сайт "Телеграф" вирішив з'ясувати, як у столиці виконують наказ НБУ філії держбанків, крупні системні фінустанови та окремі пункти обміну валют, де навіть за незначні чи непомітні оку дефекти при обміні вимагали "комісію" до 30%.

Для цього наші журналісти під виглядом таємного покупця завітали у рандомному порядку у відділення Ощадбанку, ПриватБанку, ОТП Банку, ПУМБа та УкрСиббанку.

Аби споживчий стрес-тест був правдоподібним, ми відібрали пошарпані 100-доларові банкноти 1996 року випуску. На деяких купюрах, окрім потертостей, ще були невеликі плями, деякі "бенжаміни" були зі штампами та іншими дефектами.

Купюри 1996 року випуску з потертостями та іншими візуальними вадами

В Ощадбанку на вул. Парковій-Сирецькій, 11, касирка після перегляду банкноти та невеличкою наради з колегою відмовилась приймати банкноту. Жінка мотивувала свою відмову тим, що цю купюру у неї "потім ніхто не прийме". Інша менеджер порадила відвідати обмінник на вул. Щусєва, 2.

У відділенні ПриватБанку на вул. Січових Стрільців, 103, зношені 100 доларів обміняли без проблем. Так само і у ПУМБі на Січових Стрільців, 103-105.

У відділенні "Сирецьке" ОТП Банку на вул.Теліги, 11 банкноту обміняли, але з 15-хвилинною затримкою. Менеджер-касирка довго вдивлялася у купюру, сумнівалась і навіть викликала підмогу — іншу співробітницю фінустанови. Але все ж після певних вагань обмін ще однієї "підстаркуватої" банкноти відбувся.

ОТП Банк на вул. Олени Теліги

В УкрСиббанку на вул.Теліги менеджер повідомила, що для обміну наших проблемних доларів у касі "нема гривень".

Далі наші журналісти вирушили з перевіркою в пункти обміну валют. У згаданому вище відділенні на Щусєва, 2, стару банкноту прийняли за лічені хвилини, особливо не прискіпуючись до стану купюри.

В обміні валют на вулиці Стеценка, 5, аналогічно швидко прийняли старі американські держзнаки з 1990-х.

Обмінник на Стеценка, 5

Закінчувався доларовий рейд "Телеграфу" на Тираспольській, 56. Цей обмінник відомий як один з найбільш "зашкварених" у Подільському районі. Раніше місцеві жителі повідомляли, що навіть за незначну дрібницю на купюрі пропонували обмін з комісією в 10%.

Зазначимо, що при курсі в 40 грн/дол. — десять відсотків становлять аж 400 гривень. Непоганий "заробіток" для посереднього обмінника з однієї операції.

Таким чином, з перевірених банків та обмінників, не захотіли навіть з комісією приймати долари у відділенні Ощадбанку.

Нагадаємо, останні кілька тижнів по всій країні чимало громадян масово стикнулися з проблемою, коли при обміні валюти з них вимагали чималу "комісію", якщо купюра не мала ідеального вигляду. Навіть якщо банкнота мала невеличку цятку або напис ручкою. Також і в банках, і в обмінниках українці не могли вільно без комісії обміняти старі долари. В основному це стосувалося банкнот 1990-х років випуску.

Скандал набув такого розголосу, що 10 червня Національний банк України дав роз’яснення, в якому прописав: якщо на банкноті є ознаки значного зносу, міняти її слід в уповноважених установах, які мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

У разі відмови банками обміну купюр іноземної валюти, яка підпадає під визначення незначного зносу або доларів до 1996 року випуску, регулятор закликав українців звертатися зі скаргами.

За результатами скарг у НБУ пообіцяли перевірки з покаранням винних, якщо буде виявлено порушення. Зазначимо, усі ці погрози регулятор зробив ще 10 червня, але деякі громадяни скаржилися на проблеми з обміном старих валютних банкнот і після цієї дати. Зокрема, у соцмережах користувачі скаржилися на "валютний бан" навіть у державних ПриватБанку та Ощадбанку.

Також нагадаємо, майже рік тому Нацбанк посилив вимоги до обмінників та операторів поштового зв'язку, які здійснюють обмін валют. Через спекуляції та провокування "карткового туризму" цим установам заборонили розміщувати інформацію про курс долара та інших валют на зовнішніх циферблатах. До речі, на банки ця заборона не поширюється.

"Телеграф" також повідомляв, що на курс долара у червні-2023 можуть вплинути дві речі.