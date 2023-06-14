Обмен потрепанных долларов: какие банки до сих пор игнорируют "приказ" НБУ

"Телеграф" в Киеве проверял, прислушались ли государственные банки и обменники к угрозам регулятора

После массовой огласки скандала вокруг отказа банков принимать старые и потрепанные доллары, в Киеве государственные банки и пункты обмена валют снова начали покупать их без грабительской "комиссии".

Сайт "Телеграф" решил выяснить, как в столице выполняют приказ НБУ филиалы госбанков, крупные системные финучреждения и отдельные пункты обмена валют, где даже за незначительные или незаметные глазу дефекты при обмене требовали "комиссию" до 30%.

Для этого наши журналисты под видом тайного покупателя посетили рандомный порядок отделений Ощадбанка, ПриватБанка, ОТП Банка, ПУМБа и УкрСиббанка.

Чтобы потребительский стресс-тест был правдоподобным, мы отобрали потрепанные 100-долларовые банкноты 1996 года выпуска. На некоторых купюрах, кроме потертостей, были еще небольшие пятна, некоторые "бенжамины" были со штампами и другими дефектами.

Купюры 1996 года выпуска с потёртостями и другими визуальными недостатками

В Ощадбанке по ул. Парковой-Сырецкой, 11, кассирша после пересмотра банкноты и небольшого совещания с коллегой отказалась принимать банкноту. Женщина мотивировала свой отказ тем, что эту купюру у нее "потом никто не примет". Другая менеджер посоветовала посетить обменник на ул. Щусева, 2.

В отделении ПриватБанка по ул. Сечевых Стрельцов, 103, изношенные 100 долларов обменяли без проблем. Так же и в ПУМБе на Сечевых Стрельцов, 103-105.

В отделении "Сырецкое" ОТП Банка по ул.Телиги, 11 банкноту обменяли, но с 15-минутной задержкой. Менеджер-кассирша долго всматривалась в купюру, сомневалась и даже вызвала помощь — другую сотрудницу финучреждения. Но все же после определенных колебаний обмен еще одной "пожилой" банкноты состоялся.

ОТП Банк на ул. Елены Телиги

В УкрСиббанке по ул.Телиги менеджер сообщила, что для обмена наших проблемных долларов в кассе "нет гривен".

Дальше наши журналисты отправились с проверкой в пункты обмена валют. В упомянутом выше отделении на Щусева, 2, старую банкноту приняли за считанные минуты, особенно не придираясь к состоянию купюры.

В обмене валют на улице Стеценко, 5, аналогично быстро приняли старые американские госзнаки из 1990-х.

Обменник на Стеценко, 5

Заканчивался долларовый рейд "Телеграфа" на Тираспольской, 56. Этот обменник известен как один из самых "зашквареных" в Подольском районе. Ранее местные жители сообщали, что даже за незначительный пустяк на купюре предлагали обмен с комиссией в 10%.

При курсе в 40 грн/долл. — десять процентов составляют 400 гривен. Неплохой "заработок" для посредственного обменника на одной операции.

Таким образом, из проверенных банков и обменников не захотели даже с комиссией принимать доллары только в отделении Ощадбанка.

Напомним, последние несколько недель по всей стране многие граждане массово столкнулись с проблемой, когда при обмене валюты с них требовали немалую "комиссию", если купюра не выглядела идеально. Даже если банкнота имела небольшое пятнышко или надпись ручкой. Также и в банках, и в обменниках украинцы не могли свободно без комиссии обменять старые доллары. В основном это касалось банкнот 1990-х годов выпуска.

Скандал получил такую огласку, что 10 июня Национальный банк Украины дал разъяснение, в котором прописал: если на банкноте есть признаки значительного износа, менять ее следует в уполномоченных учреждениях, имеющих соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

В случае отказа банками обмена купюр иностранной валюты, подпадающей под определение износа или долларов до 1996 года выпуска, регулятор призвал украинцев обращаться с жалобами.

По результатам жалоб в НБУ пообещали проверки с наказанием виновных, если будут выявлены нарушения. Все эти угрозы регулятор сделал еще 10 июня, но некоторые граждане жаловались на проблемы с обменом старых валютных банкнот и после этой даты. В частности, в соцсетях пользователи жаловались на "валютный бан" даже в государственных ПриватБанке и Ощадбанке.

Также напомним, почти год назад Нацбанк ужесточил требования к обменникам и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют. Из-за спекуляций и провоцирования "карточного туризма" этим учреждениям запретили размещать информацию о курсе доллара и других валют на внешних циферблатах. Кстати, на банки этот запрет не распространяется.

"Телеграф" также сообщал, что на курс доллара в июне-2023 могут повлиять две вещи.