Совсем обнаглели: НБУ грозит банкам карами за беспредел с валютой, но не слушает даже Ощадбанк

Банкам нужны только идеальные купюры и заработок на неидеальных в 30% комиссии

В последние дни многие украинцы массово сталкиваются с ситуацией, когда при обмене валюты с них требуют "комиссию" в 10-30%, если купюра имеет не идеальный вид. Даже если на ней просто стоит маленькое пятнышко или надпись ручкой.

Такую историю на своей странице в Facebook поведала предпринимательница Анна Белинская. По ее словам, ей "повезло" стать обладательницей купюры в 100 долларов, которые обменники считают "изношенными" и отказываются менять иначе, чем с "комиссией".

В ходе расспросов в Ощадбанке Анне удалось узнать, что само финансовое учреждение обмен изношенных купюр не производит, поскольку с сентября 2022 года имеется внутреннее распоряжение по банку с запретом принимать купюры с признаками износа или повреждений. Это объяснялось невозможностью вывоза таких купюр из страны для обмена в страну-эмитент из-за военного положения.

Проще говоря, банк, принимая такую купюру, не сможет ее обменять и как-то реализовать, она у него ляжет мертвым грузом до окончания военного положения.

"Тогда я снова обратилась к поддержке Ощадбанка по поводу разъяснений. На этот раз они не захотели общаться со мной онлайн и перезвонили. Там милая девушка мне сказала, что служба поддержки Ощадбанка не знает, что происходит в офисе и отделениях, они могут получать внутренние распоряжения с опозданием. Но стоп! Распоряжение было издано в сентябре 2022! И все равно мимо, потому что они ничего не знают, а могут только консультировать по услугам банка, информация о которых и так есть на сайте", — возмутилась Анна сложившейся ситуацией.

Дополнительной проблемой стал тот факт, что, по словам Белинской, в Приватбанке и Монобанке также не дают положить деньги на счет, это можно сделать через кассу, где опять же эту купюру могут признать негодной.

Но что хуже всего, не принимают валюту и терминалы самообслуживания того же Приватбанка, то есть, владелец таких "неидеальных" 100 долларов остается фактически без денег.

НБУ грозит, но его не слушают

Любопытно, что проблема с обменом таких купюр, несмотря на внутреннее распоряжение Ощадбанка от сентября-2022, ярко проявилась в начале нынешнего июня.

Даже глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на своем Telegram-канале возмутился такой позицией банков, когда за сутки жалоб на такие "комиссии" поступило более 400.

"Большое количество жалоб касается и нарушений со стороны государственных банков. Наряду с этим большее количество жалоб на нелегальные обменники (внимание, МВД!). Обсудили с руководством Нацбанка. Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения о недопустимости такого поведения. Для тех, кто не поймет, за предупреждениями последуют санкции", — пригрозил нардеп.

Ситуация приняла такой масштаб, что еще в субботу, 10 июня, Национальный банк Украины принял разъяснение, в котором прописал, что если на банкноте существуют признаки значительного износа, менять ее следует в уполномоченных учреждениях, имеющих соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

Значительные повреждения – это:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки.

При этом, если купюра имеет незначительные признаки износа, то устанавливать какие-либо ограничения на ее обмен прямо запрещено, как и ограничения купюр, которые были выпущены до 1996 года.

Незначительными признаками износа считаются:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм2;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

В случае отказа банками обмена купюр иностранной валюты, подпадающей под определение незначительный износ или долларов до 1996 года выпуска, в НБУ призвали украинцев обращаться с жалобами.

По результатам жалоб в НБУ пообещали проверки с наказанием виновных, если будут выявлены нарушения. Все эти угрозы Нацбанк дал еще 10 июня, но Анна Белинская написала о своем случае 12 июня, то есть не исключено, что рекомендации нацрегулятора по-прежнему игнорируют даже в государственном Ощадбанке.

Ранее в НБУ успокоили украинцев, что инфляция в стране замедляется, то есть цены на товары и услуги растут уже не так быстро, как прежде, но и не останавливаются.